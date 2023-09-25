Сергей Собянин рассказал, как преображаются территории рядом со станциями метро

В Москве создают удобные пешеходные и транспортный маршруты к новым станциям метро, а также обновляют территории рядом с давно существующими. О подробностях благоустройства рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего в 2023 году планируется преобразить пространство около 60 транспортных объектов. Специалисты убирают под землю провода, делают дополнительные ливневки, а также обновляют тротуары, дороги и газоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.