25 сентября, 11:45Город
Сергей Собянин рассказал, как преображаются территории рядом со станциями метро
В Москве создают удобные пешеходные и транспортный маршруты к новым станциям метро, а также обновляют территории рядом с давно существующими. О подробностях благоустройства рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Всего в 2023 году планируется преобразить пространство около 60 транспортных объектов. Специалисты убирают под землю провода, делают дополнительные ливневки, а также обновляют тротуары, дороги и газоны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.