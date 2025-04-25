Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год

Столичные власти продолжают развивать цифровые образовательные сервисы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сейчас платформой "Московская электронная школа" пользуются более трех миллионов человек. Мэр поручил подключить к ней колледжи и адаптировать электронный дневник под их образовательный процесс.

Опыт столицы уже начали внедрять в регионах, в том числе в Татарстане, Дагестане, Калужской и Тюменской областях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.