25 апреля, 10:00Мэр Москвы
Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год
Столичные власти продолжают развивать цифровые образовательные сервисы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Сейчас платформой "Московская электронная школа" пользуются более трех миллионов человек. Мэр поручил подключить к ней колледжи и адаптировать электронный дневник под их образовательный процесс.
Опыт столицы уже начали внедрять в регионах, в том числе в Татарстане, Дагестане, Калужской и Тюменской областях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.