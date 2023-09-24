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24 сентября, 16:45

Общество

Новости часа: Собянин сообщил о рекордных сроках строительства корпуса в "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о рекордных сроках строительства корпуса в "Руднево"

Собянин сообщил о рекордных сроках строительства корпуса в "Руднево"

Собянин рассказал о детеныше панды из Московского зоопарка

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Сергей Собянин сообщил о главных градостроительных проектах Москвы

Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Новости часа: участок Новохохловской улицы перекрыли до 13 декабря

Новости часа: 12 тысяч человек поучаствовали в фестивале к закрытию мотосезона в Москве

Собянин: столичные кабели для измерительных приборов превзошли импортные аналоги

Собянин рассказал о самых интересных культурных событиях минувшего лета в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В индустриальном парке "Руднево" завершили строительство 19-го корпуса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ночь на понедельник, 25 сентября, в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре. О сильном дожде предупредили столичные синоптики.

Фестиваль уличной культуры Plekhanoff Open XVI пройдет 30 сентября в Москве. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

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