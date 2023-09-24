Новости часа: Собянин сообщил о рекордных сроках строительства корпуса в "Руднево"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В индустриальном парке "Руднево" завершили строительство 19-го корпуса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ночь на понедельник, 25 сентября, в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре. О сильном дожде предупредили столичные синоптики.

Фестиваль уличной культуры Plekhanoff Open XVI пройдет 30 сентября в Москве. Об этом говорится на сайте мэра столицы.