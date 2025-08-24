Форма поиска по сайту

24 августа, 21:30

Сергей Собянин: около 18 тыс гостей посетили "Ночь кино" в этом году

Около 18 тысяч гостей посетили в этом году "Ночь кино", они посмотрели фильмы общей длительностью 10 тысяч минут. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Это была юбилейная 10-я акция. По словам мэра, в программу вошли кинокартины последних лет, советская классика, популярные сериалы и детская анимация. При этом часть из них выбирали сами москвичи в проекте "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

