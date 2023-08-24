Собянин заявил, что на долю Москвы приходится более 20% всего ВВП России

На долю Москвы приходится более 20% всего ВВП России. За последние пять лет валовый региональный продукт столицы вырос более чем на 12%, а объем инвестиций увеличился в 2 раза. Об этом на деловой сессии Московского урбанфорума рассказал Сергей Собянин. Также он поделился планами развития столицы на ближайшие годы.



С 21:00 24 августа и до утра 25 августа в Москве ожидается туман, сообщает МЧС РФ. Видимость ухудшится до 200–700 метров. В настоящее время в городе пасмурно, возможны дожди.

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