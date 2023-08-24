Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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24 августа, 21:00

Общество

Собянин заявил, что на долю Москвы приходится более 20% всего ВВП России

Собянин заявил, что на долю Москвы приходится более 20% всего ВВП России

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На долю Москвы приходится более 20% всего ВВП России. За последние пять лет валовый региональный продукт столицы вырос более чем на 12%, а объем инвестиций увеличился в 2 раза. Об этом на деловой сессии Московского урбанфорума рассказал Сергей Собянин. Также он поделился планами развития столицы на ближайшие годы.


С 21:00 24 августа и до утра 25 августа в Москве ожидается туман, сообщает МЧС РФ. Видимость ухудшится до 200–700 метров. В настоящее время в городе пасмурно, возможны дожди.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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