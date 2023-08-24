Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Поликлиника в Даниловском районе Москвы возобновила свою работу после капитального ремонта. Об этом рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

"Здание на Павловской улице обновили по новому московскому стандарту. Самые посещаемые врачи теперь принимают на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом", – говорится в его публикации.

Как отметил градоначальник, около 30 тысяч москвичей получают профессиональную медицинскую помощь в этом учреждении. В рамках модернизации поликлиники установили новейшее оборудование для диагностики заболеваний и лечения пациентов.

Кроме того, Собянин обратил внимание, что для врачей создали специальные комнаты отдыха, а для пациентов – зоны ожидания с комфортными условиями.

На прилегающей территории провели работы по благоустройству, обновили систему освещения. Рядом с поликлиникой появились пешеходные дорожки и скамейки. Мэр Москвы добавил, что территорию также планируют озеленить.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что обновленный рейтинг городских поликлиник появился в Москве, на первом месте оказался филиал № 1 поликлиники № 220.

По ее словам, результаты рейтинга станут ориентиром для всех медучреждений и поспособствуют повышению качества оказываемой медицинской помощи. Всего в выборе лучшей поликлиники приняли участие порядка 100 тысяч граждан.

В свою очередь, Собянин сообщил, что столичные власти продолжают развивать систему персонифицированной медицинской помощи. Так, благодаря электронной медкарте у москвичей появились полные цифровые двойники.



Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта