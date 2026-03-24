Собянин: московские метростроители разработали новый метод сборки щитов

Инженеры адаптировали тоннелепроходческие комплексы под ограниченное пространство на Троицкой линии метро между станциями "Новомосковская" и "Сосенки". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Щит "Ольга" разделили на части, которые по мере продвижения поэтапно опускали в котлован. Для щита "Татьяна" внедрили конвейерную систему подъема грунта.

Станция "Сосенки" появится на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032 вблизи одноименной деревни. Завершить строительство планируется в 2029 году.

