Собянин и Голикова открыли новые съемочные павильоны Киностудии Горького

Сергей Собянин, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова открыли новые съемочные павильоны на площадке Киностудии имени М. Горького в Валдайском проезде в Москве.

После модернизации площадь студийно-производственного комплекса увеличилась в 2 раза. Как отметил мэр, важнейший этап масштабной программы возрождения исторической киностудии завершен.

В новых корпусах разместили 10 высокотехнологичных съемочных павильонов-трансформеров, студии виртуальных декораций, захвата движения, монтажа и цветокоррекции, аппаратные, гримерные, помещения для массовки и хранения реквизита.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

