Собянин: количество роботизированных операций за пять лет выросло в четыре раза

Количество роботизированных операций в столичных клиниках за последние пять лет выросло в четыре раза, написал Сергей Собянин в личном блоге.

В текущем году планируется провести порядка пяти тысяч таких операций. В лабораториях активно применяют коллаборативных роботов, также в отделениях все чаще применяют роботов-доставщиков.

Еще медперсонал городских больниц использует роботов в качестве помощника и источника хорошего настроения для пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

