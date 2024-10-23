Собянин: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Уникальному московскому проекту "Серебряное наставничество" исполнилось полтора года. Промежуточные итоги его работы в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

"Серебряные наставники" – это участники "Московского долголетия". Они берут шефство над детьми из детских домов. По мнению психологов, для ребят такое общение очень ценно. Вместе участники проекта посещают экскурсии, фестивали и выставки, занимаются творчеством и кулинарией. Наставники проводят мастер-классы, обучают спортивным и настольным играм, организуют кинопросмотры.

К проекту "Серебряное наставничество" с его начала присоединились больше половины детей, живущих в центрах содействия семейному воспитанию. За полтора года состоялось более 500 различных мероприятий.

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