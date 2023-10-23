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23 октября, 13:45

Транспорт

Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД

Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД

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Пересадок с Московских центральных диаметров станет больше. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

На Петровско-Разумовской можно будет пересесть с первого диаметра на третий, а также на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий. На Рижской пересекутся пути второго, третьего и четвертого диаметров с БКЛ и Калужско-Рижской линией. А на Беговой появится крупный транспортный узел, который объединит первый и четвертый диаметры, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро.

На данный момент со всех четырех диаметров доступны свыше 100 вариантов пересадок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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