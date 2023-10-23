Строители приступили к постройке эстакады в Мнёвниковской пойме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты начали сооружение бетонных опор и сборку металлоконструкций эстакады в Мнёвниковской пойме. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках одного из этапов формирования дорожной сети ведется строительство эстакады через Северо-Западную хорду со съездами на улицу Нижние Мнёвники и проектируемый проезд № 1165", – рассказал Бочкарев.

Длина эстакады составит 155 метров. Строители планируют обустроить здесь, включая съезды и другие объекты улично-дорожной сети, около 2 километров дорог, уточнил он.

Также тут появится надземный пешеходный переход через улицу Нижние Мнёвники и подземный переход на пересечении Проектируемых проездов 1165 и 1166, которые соединят набережную Москвы-реки и станцию метро "Мнёвники" Большой кольцевой линии метро, сказал гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов.

"Это интересное с точки зрения архитектуры сооружение: переход будет напоминать стеклянную трубу, а часть фасадов и поперечные кольца светопрозрачной части будут ярко-красного цвета", – отметил он.

Кроме того, продолжается активное строительство еще одного объекта – автомобильного моста через реку в сторону улицы Мясищева, указал заместитель гендиректора организации Андрей Антипов.

"Идет возведение и бетонирование опор моста со стороны района Фили, а со стороны поймы возведение опор полностью завершено. <...> Длина моста составит 232 метра", – рассказал Антипов.

Ранее о развитии улично-дорожной сети в пойме рассказал Сергей Собянин. В Мнёвниковской пойме сейчас проектируются еще два пешеходных моста и один – автомобильный, а общая длина новых сооружений составит свыше 11 километров.

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