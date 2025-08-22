Собянин рассказал, что более 50 млн растений украсили Москву в 2025 году

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 23:00

Мэр Москвы

Более 50 миллионов растений высадили в Москве в рамках фестиваля "Сады и цветы". Как рассказал Сергей Собянин, по сравнению с 2010 годом количество цветников в столице увеличилось почти в 2,5 раза.

Одна из площадок фестиваля – оранжерея под открытым небом на Кузнецком мосту. Всего их более 70. Это не только цветники, но и лаунж-зоны, лесные тропы и водопады. Еще один зеленый оазис расположился на пересечении Воздвиженки и Большого Кисловского переулка. Здесь этим летом высадили более 5 000 растений

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородвидеоМария АнтроповаЕкатерина Кузнеченкова

