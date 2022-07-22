Собянин представил главный фестиваль лета "Цветочный джем"

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль цветов и садового искусства "Цветочный джем", который открылся в Москве 22 июля. Дизайнеры создали на улицах 27 ярких и необычных садов. Специально для этого в город привезли 100 тысяч растений.

Мастера вдохновлялись русскими полями, арабскими мотивами и пейзажами с полотен художников-авангардистов. В этом году можно будет увидеть лучшие работы ландшафтных дизайнеров прошлых лет и новые оригинальные идеи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.