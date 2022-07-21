В Кремле пока не приняли решение о главе делегации РФ на неделе высокого уровня ГА ООН

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Решение о том, кто возглавит российскую делегацию на неделе высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН в настоящее время не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, когда будет принято решение, мы сообщим об этом", – приводит его слова ТАСС.

По словам представителя Кремля, состав делегации станет известен к началу сентября.

Ранее сообщалось, что все выступления на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН 20–26 сентября пройдут в очном формате.

Предварительно отмечается, что выступление представителя России на неделе высокого уровня запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.