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22 июня, 18:30

Мэр Москвы

Собянин: поддерживать работу инфраструктуры помогают собственные производства

Собянин: поддерживать работу инфраструктуры помогают собственные производства

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Поддерживать работу инфраструктуры города помогают собственные производства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Мосводоканал" уже 14 лет получает песок на Люберецких очистных сооружениях. Сырье добывают из сточных вод для строительных и промышленных площадок. Там же возводят сооружения по получению минеральных удобрений. В апреле заработал завод по производству реагентов, которые очищают питьевую воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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