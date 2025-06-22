22 июня, 18:30Мэр Москвы
Собянин: поддерживать работу инфраструктуры помогают собственные производства
Поддерживать работу инфраструктуры города помогают собственные производства. Об этом рассказал Сергей Собянин.
"Мосводоканал" уже 14 лет получает песок на Люберецких очистных сооружениях. Сырье добывают из сточных вод для строительных и промышленных площадок. Там же возводят сооружения по получению минеральных удобрений. В апреле заработал завод по производству реагентов, которые очищают питьевую воду.
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