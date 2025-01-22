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22 января, 07:45

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Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

Сергей Собянин представил планы развития ВДНХ до 2030 года

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На территории ВДНХ запланировано строительство гостиничного комплекса, теннисных кортов и новых аттракционов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, представив стратегию развития площадки до 2030 года.

ВДНХ продолжит развиваться как центр отдыха, культуры, инноваций и туризма. Сейчас на территории строится конгрессно-выставочный центр "ВДНХ ЭКСПО", который станет главной площадкой страны для форумов и конгрессов.

В развлекательном направлении ВДНХ ждут новые фестивали, а число аттракционов в парке "Орион" увеличится более чем в три раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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