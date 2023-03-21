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Собянин рассказал о новых крупных производствах в столице

Собянин рассказал о новых крупных производствах в столице

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В Москве до конца года появятся пять новых крупных производств. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Новые предприятия смогут обеспечить работой около трех с половиной тысяч человек.

По словам градоначальника, в 2023 году на востоке Москвы Черкизовский мясоперерабатывающий завод достраивает производственные объекты, а на севере столицы Лианозовский молочный комбинат введет производственные очистные сооружения. В ТиНАО уникальный комбинат модульного домостроения будет спускать с конвейера практически готовые квартиры.

Все эти объекты строятся при поддержке города, инвесторы получают землю в аренду без торгов. Как отметил мэр, бизнес вложил в эти проекты почти 19 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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