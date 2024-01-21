Собянин: 24 тыс медиков повысили квалификацию в кадровом центре Депздрава в 2023 году

Более 24 тысяч медработников повысили свою квалификацию в кадровом центре Депздрава в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Центр не имеет аналогов в России и других странах Восточной Европы. В нем специалисты могут пройти свыше 70 программ дополнительного профобразования. Среди них – современные методы диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.