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21 января, 12:15

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Собянин: 24 тыс медиков повысили квалификацию в кадровом центре Депздрава в 2023 году

Собянин: 24 тыс медиков повысили квалификацию в кадровом центре Депздрава в 2023 году

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Более 24 тысяч медработников повысили свою квалификацию в кадровом центре Депздрава в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Центр не имеет аналогов в России и других странах Восточной Европы. В нем специалисты могут пройти свыше 70 программ дополнительного профобразования. Среди них – современные методы диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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