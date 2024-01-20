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20 января, 17:00

Город

"Мой район. Новости": 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

"Мой район. Новости": 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы по программе реновации построили 44 дома, в которых расположены квартиры для более 25 тысячи человек. Кроме того, строительство нового жилья в ЮВАО продолжается.

Параллельно со строительством домов возводят и социальные учреждения. Например, у жителей округа появятся две новые школы. Что касается детских садов, то они появятся сразу в пяти районах: Люблино, Выхино-Жулебино, Текстильщики, Рязанский, Южнопортовый.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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