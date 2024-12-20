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Новости

20 декабря, 19:45

Новости

Новости часа: Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Новости часа: Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин пообещал исполнить мечты троих ребят в рамках акции "Елка желаний"

Новости часа: еще один речной маршрут запустят в Москве в 2025 году

"Мой район. Новости": Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с самым современным оборудованием

Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с 11 многопрофильными операционными

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку турникетов для транспорта

Сергей Собянин: более 20 офсетных контрактов заключила Москва за восемь лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл флагманский центр на базе ГКБ имени Пирогова 20 декабря. Новое медучреждение позволит увеличить объемы высокотехнологичной помощи более чем на треть.

Сергей Собянин исполнит новогодние желания детей из ДНР и Москвы в рамках "Елки желаний".

Продукцию "Сделано в Москве" представят на площадках проекта "Зима в Москве", пишет портал мэра и правительства Москвы.

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Сюжет: Зима в Москве
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