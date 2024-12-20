Новости часа: Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл флагманский центр на базе ГКБ имени Пирогова 20 декабря. Новое медучреждение позволит увеличить объемы высокотехнологичной помощи более чем на треть.

Сергей Собянин исполнит новогодние желания детей из ДНР и Москвы в рамках "Елки желаний".

Продукцию "Сделано в Москве" представят на площадках проекта "Зима в Москве", пишет портал мэра и правительства Москвы.