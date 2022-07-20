Собянин поручил установить 115 новых зарядных станций для электробусов

В Москве установят еще 115 зарядных станций для электробусов. Сергей Собянин напомнил, что сейчас в парке Мосгортранса находятся более тысячи электробусов отечественного производства, которые обслуживают 77 маршрутов.

Установки для их зарядки расположены на конечных станциях и в автобусных парках. Они способны зарядить батарею электробуса всего за 10 минут. Новые станции необходимы, поскольку транспорта на электрической тяге в городе становится все больше.

Кроме того, скоро на московских улицах должен появиться электробус-гармошка, рассчитанный на 140 пассажиров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.