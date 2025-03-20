Собянин рассказал, как преобразился стадион "Локомотив" после модернизации

В районе Люблино после полной реконструкции открылся один из старейших стадионов Москвы – "Локомотив". На торжественном открытии объекта присутствовал Сергей Собянин. Он отметил, что стадион долгое время находился в аварийном состоянии, но благодаря усилиям городских властей и поддержке руководства РЖД был восстановлен.

Стадион теперь оснащен тремя футбольными полями: основным размером 66 на 110 метров и двумя тренировочными поменьше. Искусственное покрытие с подогревом позволяет проводить тренировки и матчи в любую погоду. Вокруг поля оборудованы беговые дорожки, воркаут-площадка и крытый спортзал с тренажерами.

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