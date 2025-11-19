Сергей Собянин рассказал, каким будет стадион "Торпедо" после реконструкции

Реконструкция стадиона "Торпедо" завершена на 70%. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что основные строительные работы позади. На данный момент на стадионе ведутся фасадные работы, отделка и благоустройство. После реконструкции на стадионе будет три поля – основное и два тренировочных, а трибуны смогут вместить 15 тысяч зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.