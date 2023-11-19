Сергей Собянин рассказал о первом годе работы экологического центра "Яуза"

Более 20 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" за год работы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. За год там прошли больше 1 200 экскурсий, мастер-классов и настольных игр.

Экоцентр был открыт осенью 2022 года. В нем размещена уникальная экспозиция. В мультимедийном формате дети и взрослые могут познакомиться с экологическими профессиями настоящего и будущего.



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