Собянин: 48 станций московского метро являются объектами культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти сохраняют исторический облик станций московского метро, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, 48 из них – объекты культурного наследия, и некоторым с годами требуется реставрация. При восстановлении утраченных деталей и элементов декора специалисты стараются сохранить их архитектурные особенности. Для этого используют архивные чертежи и фотографии.



Собянин рассказал, что с 2011 года реставрационные работы проводились на более чем 20 станциях – объектах культурного наследия. К примеру, станции "Бауманская" вернули первоначальный вид: фасады и мраморную облицовку стен расчистили, восстановили подсветку в куполе центрального зала.

На станции "Проспект Мира" воссоздали элементы декора, а на "Смоленской" – оригинальные светильники. В прошлом году восстановили утраченные элементы в вестибюлях "Новослободской" и "Рижской". В этом году завершаются работы по реставрации барельефов на "Новокузнецкой".

Ранее стало известно, что в Москве с 2011 года отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия. За это время доля таких объектов в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 61 до 96,4%.

