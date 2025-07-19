Сергей Собянин сообщил о присвоении особого статуса ГКБ № 52

ГКБ № 52 получила статус Московского клинического научно-исследовательского центра. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В стенах больницы трудятся больше 200 специалистов с особыми заслугами и высоким уровнем профессионализма. 52 доктора имеют статус "Московский врач", еще 8 – обладатели почетного звания "Заслуженный врач России". В клинике оказывается медпомощь по 15 профилям: от сердечно-сосудистой хирургии до трансплантации костного мозга и почки.

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