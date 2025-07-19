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19 июля, 11:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о присвоении особого статуса ГКБ № 52

Сергей Собянин сообщил о присвоении особого статуса ГКБ № 52

Собянин сообщил о завершении проходки первого участка Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 700 столичных улиц

Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву

Силами ПВО Минобороны пресечена попытка атаки на Москву беспилотника

Собянин: система ПВО Минобороны сбила четыре БПЛА на подлете к Москве

Сергей Собянин сообщил о планах расширения сети летних лагерей для подростков

Собянин: здание поликлиники № 46 на улице Казакова открыто после реконструкции

Собянин: проект "Активный гражданин" собрал уже более 300 млн мнений

Собянин сообщил об открытии после реконструкции филиала поликлиники № 46

ГКБ № 52 получила статус Московского клинического научно-исследовательского центра. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В стенах больницы трудятся больше 200 специалистов с особыми заслугами и высоким уровнем профессионализма. 52 доктора имеют статус "Московский врач", еще 8 – обладатели почетного звания "Заслуженный врач России". В клинике оказывается медпомощь по 15 профилям: от сердечно-сосудистой хирургии до трансплантации костного мозга и почки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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