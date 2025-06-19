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19 июня, 10:30

Мэр Москвы

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

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В Москве стартовал отбор резидентов новых кластеров научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на данный момент во флагманском кластере работают уже 76 технологических компаний. Город построит на территории научно-технологической долины еще два таких кластера. Их общая площадь превысит 100 тысяч квадратных метров. Отбор резидентов будет проходить по нескольким критериям, среди них – значимость компаний для российской экономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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