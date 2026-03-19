Сергей Собянин открыл два обновленных здания для мировых судей

Сергей Собянин вместе с председателем Мосгорсуда Михаилом Птицыным открыл реконструированное здание мировой юстиции в районе Орехово-Борисово Южное, где работают 14 мировых судей.

Теперь там есть комфортная зона приема посетителей с терминалами для их самостоятельной регистрации. В одном из залов заседаний оборудовали изолированную бронированную кабину для подсудимых.

Также Сергей Собянин открыл еще один обновленный Дом правосудия в районе Чертаново Центральное. Там начали работу 7 судебных участков мировой юстиции.

