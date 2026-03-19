Собянин: ВДНХ остается крупнейшей реставрационной площадкой Москвы

ВДНХ остается крупнейшей реставрационной площадкой Москвы. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, всего отреставрировали 42 объекта. Среди них – павильоны "Советская печать", "Химия", "Главтабак". В планах завершить работы по реставрации объектов культурного наследия федерального значения – главного фасада ресторана "Золотой колос", кафе "Лето", павильонов "Охрана природы" и "Оптика".

