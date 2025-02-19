Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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19 февраля, 12:45

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Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Собянин: стадион "Торпедо" станет современной спортивной ареной

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Сергей Собянин: на острове Балчуг появится новый пешеходный маршрут

Новости часа: размер льготного инвестиционного кредита увеличат до 5 млрд рублей

Новости часа: движение на участке улицы Ивана Франко открыли в Москве

Новости часа: максимальный размер льготного инвесткредита будет увеличен до 5 млрд рублей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 февраля

Собянин: промышленники смогут получить льготный инвесткредит до 5 млрд рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вместимость центральной арены стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тысяч мест. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более тысячи медиаэкранов появилось в наземном транспорте Москвы в 2024 году, сообщили в Дептрансе.

Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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