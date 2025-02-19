Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вместимость центральной арены стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тысяч мест. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более тысячи медиаэкранов появилось в наземном транспорте Москвы в 2024 году, сообщили в Дептрансе.

Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.