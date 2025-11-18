Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 3 декабря

Сергей Собянин 3 декабря ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и Москва 24, передает портал мэра и правительства столицы.

Эфир начнется в 18:00. Ожидается, что градоначальник расскажет об актуальных темах развития Москвы. Среди тем – развитие сфер здравоохранения, образования и транспорта, а также строительство жилья и меры социальной поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

