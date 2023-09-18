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18 сентября, 12:30

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Собянин рассказал о благоустройстве 10 станций БКЛ

Собянин рассказал о благоустройстве 10 станций БКЛ

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Сергей Собянин: приводим в порядок территории у 10 станций БКЛ

В Москве благоустраивают территории у 10 станций Большой кольцевой линии метро, обновляют тротуары, освещение и остановки. Сергей Собянин отметил, что открытие новой линии всегда создает серьезную нагрузку на ближайшую инфраструктуру. В итоге нужно пересматривать пешеходные и транспортные маршруты.

Так, у станций "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон" проложили удобные пешеходные дорожки от жилых домов. А на набережной Нагатинского затона, вдоль Коломенской улицы, организовали прогулочный экомаршрут у воды, с шезлонгами, скамейками, детской площадкой и зоной воркаута.

В работе также находятся участки около станций "Аминьевская", "Марьина Роща", "Зюзино" и других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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