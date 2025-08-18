Форма поиска по сайту

18 августа, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: новая школа в Покровском-Стрешневе откроется 1 сентября

Собянин: новая школа в Покровском-Стрешневе откроется 1 сентября

Школа № 58 в районе Покровское-Стрешнево в Москве, построенная на территории бывшего Тушинского аэродрома, откроется 1 сентября. Новое здание школы осмотрели Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По их словам, учебное заведение станет важной площадкой для подготовки будущих инженеров и специалистов в сфере IT-технологий.

Здание площадью 12 тысяч квадратных метров рассчитано на 825 учеников и разделено на блоки для начальной, основной и старшей школы. Школа оснащена лабораториями, медиатекой, спортивными залами и креативными пространствами по типу университетского кампуса с лабораторно-исследовательскими комплексами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиегородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

