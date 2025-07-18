Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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18 июля, 11:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о городской поддержке арт-индустрии и дизайна

Сергей Собянин рассказал о городской поддержке арт-индустрии и дизайна

Собянин: к 1 сентября в Москве откроется более 30 новых школ и детских садов

Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву

Собянин: завершено строительство школы в Южном Медведкове

Собянин рассказал о возможностях новой школы в Южном Медведкове

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Общая выручка арт-индустрии Москвы за 2024 год составила почти 6 миллиардов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, в городе в этой нише работают 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. Власти столицы разносторонне их поддерживают. В основном они предоставляют площадки. В их числе известные креативные кластеры – "Винзавод", "Флакон", "Зотов", а также центр творческих индустрий "Фабрика".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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