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Собянин сообщил, что Москва создаст собственную библиотеку IT-решений с открытым кодом

Собянин сообщил, что Москва создаст собственную библиотеку IT-решений с открытым кодом

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У столицы появится собственная библиотека разработок с открытым кодом Mos.Hub. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что десять лет назад в столице был создан репозиторий программного обеспечения. В нем хранится исходный код программного обеспечения городских сервисов, информационных систем и отраслевых платформ.

Это позволило открыть библиотеку, где собраны готовые решения разных разработчиков. Она позволит разработчикам делиться собственными наработками и находить наиболее эффективные программные решения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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