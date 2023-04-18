Собянин сообщил, что Москва создаст собственную библиотеку IT-решений с открытым кодом

У столицы появится собственная библиотека разработок с открытым кодом Mos.Hub. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что десять лет назад в столице был создан репозиторий программного обеспечения. В нем хранится исходный код программного обеспечения городских сервисов, информационных систем и отраслевых платформ.

Это позволило открыть библиотеку, где собраны готовые решения разных разработчиков. Она позволит разработчикам делиться собственными наработками и находить наиболее эффективные программные решения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.