Системы теплоснабжения Москвы начали готовить к завершению отопительного сезона

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сейчас идут регламентные работы на тепловых сетях и пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Отопление отключают поэтапно в течение пяти дней.

Это коснется более 74 тысяч зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Сперва отключения пройдут на промышленных и административных объектах, затем – в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

После отключения отопления в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

До 1 сентября специалисты проверят все системы генерации и подачи тепла, включая 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций. На 17 тысячах километров тепловых сетей пройдут гидравлические испытания, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют.

Ранее систему отопления Москвы перевели на минимальный режим работы в связи с потеплением. По словам Бирюкова, сейчас температура теплоносителя составляет 75–77 градусов, что позволяет нагревать воду до 60 градусов. Полностью отопление в городе отключат, когда среднесуточные температуры будут составлять 8 градусов в течение пяти дней.

Заммэра столицы напомнил об условиях отключения отопления в столице

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