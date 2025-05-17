Собянин: свыше 1,7 млн москвичей оформили доступ к электронным медкартам детей

Более 1,7 миллиона москвичей оформили доступ к электронным медкартам детей. Об удобстве онлайн-документа в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. Сервис доступен на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

В электронной медицинской карте есть опция видеонаблюдения за новорожденными в реанимации стационаров, роддомов и перинатальных центров, а также раздел "Моя молочная кухня" с историей заказов льготного питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.