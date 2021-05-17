Собянин открыл городской Центр повышения квалификации и переподготовки врачей

Сергей Собянин и глава Минздрава Михаил Мурашко открыли Кадровый центр департамента здравоохранения столицы в Успенском переулке.

Мэр отметил, что в центре столичные врачи будут подтверждать свои знания.

"Процесс очень сложный, непростой, необходимо выработать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Процесс запущен, и я думаю, что в течение года это будет один из лучших центров в нашей стране", – сказал Собянин.

Мэр добавил, что Минздрав в целом по стране создает такую модель постоянного образования и контроля за качеством аккредитации.

В свою очередь, Мурашко отметил, что в новом Кадровом центре созданы все условия для повышения квалификации медиков. По его словам, аккредитация касается всех разделов, включая практические навыки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.