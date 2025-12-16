16 декабря, 10:30Мэр Москвы
Сергей Собянин: завершилась реставрация Львиной пристани в усадьбе Кузьминки
Реставраторы завершили работы и вернули музею-усадьбе Кузьминки знаменитую Львиную пристань. Как сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин, возрождение исторического комплекса активно продолжается.
На свое историческое место после реставрации вернулись четыре чугунных египетских льва. Полностью все работы в усадебном комплексе, где больше половины из 40 памятников архитектуры сейчас на реставрации, планируют завершить в 2027 году.
