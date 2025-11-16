Форма поиска по сайту

16 ноября, 14:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации Сытного двора в "Коломенском"

Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации Сытного двора в "Коломенском"

В музее-заповеднике "Коломенское" завершилась реставрация Сытного двора. Как сообщил Сергей Собянин, здание находится в сердце исторической части территории и формирует единый ансамбль бывшей царской усадьбы.

Специалисты восстановили фасады памятника, лепной карниз, белокаменные ступени, а также отреставрировали стены, потолки, деревянные окна и двери. В здании также провели монтаж современного инженерного оборудования.

мэр МосквыгородвидеоАлина Гилева

