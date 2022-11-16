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Собянин: москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на портале "АГ"
Сергей Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года путем голосования на портале "Активный гражданин". Пользователи могут выбрать один из трех предложенных вариантов.
Первый вариант – праздновать как в прошлые годы, а деньги, вырученные с мероприятий направить на поддержку участников спецоперации. Второй – сделать новогоднее оформление, но отказаться от концертов. Третий – не украшать город и не проводить праздничных мероприятий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.