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Собянин: москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на портале "АГ"

Собянин: москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на портале "АГ"

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Сергей Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года путем голосования на портале "Активный гражданин". Пользователи могут выбрать один из трех предложенных вариантов.

Первый вариант – праздновать как в прошлые годы, а деньги, вырученные с мероприятий направить на поддержку участников спецоперации. Второй – сделать новогоднее оформление, но отказаться от концертов. Третий – не украшать город и не проводить праздничных мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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