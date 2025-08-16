Собянин: в Донецк направлено еще 50 аварийно-восстановительных бригад

В Донецке продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что в город-побратим направлены дополнительно 50 аварийно-восстановительных бригад.

В их составе электрики, слесари, сантехники, сварщики, механики и другие специалисты. Все они обеспечены необходимым оборудованием и спецтехникой. На особом контроле подготовка к отопительному сезону школ, детских садов, больниц и поликлиник.

Подробнее – в эфире Москва 24.