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После реконструкции в Москве заработало несколько необычных фонтанов – Собянин

После реконструкции в Москве заработало несколько необычных фонтанов – Собянин

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После реконструкции в Москве заработало несколько необычных фонтанов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, благодаря фонтанам, благоустроенные общественные пространства становятся более притягательными, а городская среда – комфортнее.

Город постоянно обновляет действующие фонтаны и создает новые – сухие, которые очень популярны у москвичей. Например, на главной аллее спорткомплекса "Авангард" появился большой сухой фонтан. В рамках работ по комплексному благоустройству в столице создали или обновили множество других фонтанов – в парке на Ходынском поле, у Северного речного вокзала, на Биржевой площади и в Лубочном переулке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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