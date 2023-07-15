Затор из 304 машин образовался на Крымском мосту со стороны Краснодарского края

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В заторе на Крымском мосту со стороны Краснодарского края находятся 304 машины, сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к переправе.



"07:00. В очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа", – говорится в уведомлении.

При этом отмечается, что со стороны полуострова затор отсутствует.

О многокилометровых заторах, которые начались перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, стало известно 1 июля. Утром 3 июля автомобильные очереди достигали 13 километров.

Позже к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе подключили два больших десантных корабля (БДК). Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что затор из 260 автомобилей в направлении из полуострова на мост сильно уменьшился.

Десантные корабли разгрузили трафик перед пунктами досмотра на Крымском мосту