Собянин: форум-фестиваль "Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября

Столица готовится к масштабному событию – с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мероприятия охватят сразу несколько ключевых площадок столицы – от "Манежа" и Гостиного Двора до парков "Зарядье", "Музеон" и спорткомплекса "Лужники". Впервые события пройдут и на ВДНХ, кинозаводе "Москино" и в Парке 50-летия Октября. В программе – иммерсивные шоу, лекции, дискуссии о технологическом будущем города и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.