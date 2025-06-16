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Новости

Новости

16 июня, 10:30

Мэр Москвы

Собянин: форум-фестиваль "Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября

Собянин: форум-фестиваль "Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября

Собянин: более 2,5 млн человек посетили "Времена и эпохи" в Москве

Собянин: более 2,5 млн человек посетили фестиваль "Времена и эпохи"

Сергей Собянин поздравил московских медиков с профессиональным праздником

Собянин поздравил московских медиков с профессиональным праздником

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Столица готовится к масштабному событию – с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мероприятия охватят сразу несколько ключевых площадок столицы – от "Манежа" и Гостиного Двора до парков "Зарядье", "Музеон" и спорткомплекса "Лужники". Впервые события пройдут и на ВДНХ, кинозаводе "Москино" и в Парке 50-летия Октября. В программе – иммерсивные шоу, лекции, дискуссии о технологическом будущем города и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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