Собянин объявил о начале проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

В Москве началось строительство очередного участка новой Рублево-Архангельской линии метро. Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино". Щиту "Лилия" нужно преодолеть под землей почти 3,5 километра.

Как сообщил мэр, тоннель пройдет под крупными водными объектами – Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. У московских метростроевцев уже есть опыт в работе на подобных сложных участках.

