15 декабря, 16:15Мэр Москвы
Собянин открыл центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ
Сергей Собянин и председатель правительства Михаил Мишустин открыли в Москве центр практической подготовки кадров для машиностроения. Площадка создана на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва".
В новом центре будут ежегодно готовить свыше 1,5 тысячи квалифицированных специалистов: токарей, фрезеровщиков, шлифовальщиков и операторов станков с ЧПУ. Мастерские и лаборатории оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.
