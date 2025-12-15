Собянин открыл центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ

Сергей Собянин и председатель правительства Михаил Мишустин открыли в Москве центр практической подготовки кадров для машиностроения. Площадка создана на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва".

В новом центре будут ежегодно готовить свыше 1,5 тысячи квалифицированных специалистов: токарей, фрезеровщиков, шлифовальщиков и операторов станков с ЧПУ. Мастерские и лаборатории оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

