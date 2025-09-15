Собянин: в колледжах обновлено и создано 1,5 тысячи лабораторий и мастерских

Обновленный строительный полигон практической подготовки открылся в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 в Москве. Как рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин, за 3 года было модернизировано 1,5 тысячи лабораторий и мастерских.

Полигон спроектирован совместно с работодателями и оснащен тремя мастерскими: бетонных строительных работ, плотницкой и отработки технологического процесса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.