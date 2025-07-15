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15 июля, 22:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

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Волгоградский проспект благоустроят на участке длиной 12,5 километра: от Садового кольца до МКАД. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. На проспекте заменят покрытие тротуаров и проезжей части, обновят 13 светофоров, а также установят новые информационные стелы и более тысячи энергосберегающих светодиодных ламп.

Всего в 2025 году в Москве приведут в порядок около 700 улиц, в том числе крупные вылетные магистрали: Профсоюзную улицу с проспектом 60-летия Октября и Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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